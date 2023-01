துரைமுருகனை கவனித்தீர்களா! டேப்லெட்டை ஓரம் கட்டிவிட்டு என்ன செய்தார் தெரியுமா? சட்டசபை ருசிகரம்!

Chennai

சென்னை: தமிழக சட்டசபையின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில் அமைச்சர் துரைமுருகன் கெத்து காட்டிய நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

ஆளுநர் உரையின் போது அமைச்சர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சீரியஸாக டேப்லெட்டில் அவரது உரையை வாசித்துக் கொண்டிருக்க, அமைச்சர் துரைமுருகனோ தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேப்லேட்டை தூக்கி ஓரமாக போட்டுவிட்டு நமக்கென்னவென்று அமர்ந்திருந்தார்.

இதனிடையே முதலில் டேப்லெட்டை கையில் எடுத்து அதை ஆன் செய்ய முயன்ற துரைமுருகன், பிறகு என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை அதை அப்படியே ஓரமாக போட்டுவிட்டார்.

கப்சிப்பாக இருந்த எடப்பாடி.. பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருந்த ஓபிஎஸ்.. அப்போ தந்த ரியாக்சன் இருக்கே! அடடா

English summary

As the first session of the Tamil Nadu Legislative Assembly for the year 2023 began today, the incident dont take Tablet device by Minister Duraimurugan took place.