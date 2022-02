"கன்பார்ம்டு".. லகானை சுழட்டும் மு.க. ஸ்டாலின்.. யார் அந்த 3 "தலை"கள்.. இந்த முறை மிஸ் ஆகாதாம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அடுத்தடுத்த மக்கள் பணியில் திமுக அரசு ஆர்வம் காட்டி வந்தாலும், கட்சிக்குள் ஏகப்பட்ட இடியாப்ப சிக்கல்கள் உள்ளதாம்.. அதற்காகத்தான் முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய முடிவை விரைவில் எடுக்க போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த முறை 10 வருடம் கழித்து திமுக ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.. அதிரடி நடவடிக்கைகள், நலத்திட்டங்கள், வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுதல் உள்ளிட்டவைகளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் காட்டும் அக்கறை அதீதமானது..

ஆனால் அதேசமயம், இந்த ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே சில அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழ ஆரம்பித்துவிட்டன.. மேலும் சில அமைச்சர்கள் மீதான பெரிய அளவில் இம்பாக்ட் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Does DMK have a plan to change the cabinet and MK Stalin may make change in the cabinet after results