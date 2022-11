ஈபிஎஸ் இன்றோடு காலி.. ‘பதவியில்லா பழனி’ - உற்சாக ஓபிஎஸ் அணி.. எடப்பாடி எடுத்த ‘அதிரடி’ அஸ்திரம் ‘5’!

Chennai

சென்னை : ஜூலை 11ஆம் தேதி அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, 4 மாதங்களுக்குள் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி இன்றோடு 4 மாதங்கள் முடிவடைவதால், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதவி காலாவதியாகிறது என்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பினர்.

பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்காக ஏற்கனவே இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியையும் எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா செய்து விட்டதால் இனி அவர் பதவியில்லா பழனிசாமி தான் என்கிறார்கள்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, வழக்கு முடியும் வரை பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த மாட்டோம் என உத்தரவாதம் அளித்தது எடப்பாடி தரப்பு. அதன் காரணமாக தேர்தல் நடத்தும் பேச்சை அதன்பிறகு எடுக்கவில்லை.

இந்நிலையில், பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் 4 மாத கால அவகாசம் முடிவடைவதால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இனி எந்தப் பதவியும் கிடையாது என ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். ஆனால், அதற்கு பதிலடியாக அதிரடியாக ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறது ஈபிஎஸ் டீம்.

