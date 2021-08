சொத்துத்தகராறில் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட டாக்டர் சுப்பையா - கொலை பின்னணியும் பரபரப்பு தீர்ப்பும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரபல நரம்பியர் டாக்டர் சுப்பையா கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 9ம் தேதி நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா சென்னை ராஜா அண்ணாமலைப்புரத்தில் கூலி படையினரால் கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்டார். இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை எட்டு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. குற்றவாளிகள் 9 பேரில் 7 பேருக்கு தூக்கு தண்டனையும் இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்துள்ளார். இந்த கொலை வழக்கின் பின்னணி குறித்து வழக்கு கடந்த வந்த பாதை குறித்தும் பார்க்கலாம்.

அரசு நரம்பியல் துறை மருத்துவராக 5,000 அறுவை சிகிச்சைகளுக்குமேல் செய்து புகழ்பெற்றவர் மருத்துவர் சுப்பையா. இவருடைய பூர்விகம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சாமிதோப்பு தான். இவரது தாய்மாமன் பெருமாளுக்கு காது, வாய் செயலிழந்து விட்டதோடு குழந்தையும் இல்லை. இந்த நிலையில்தான் அன்னப்பழம் என்பவரை இரண்டாம் தாரமாக அவர் திருமணம் செய்துகொண்டார்.

திருமணமான சிறிது காலத்திலேயே பெருமாளை விட்டு ஓடி விட்டார் அன்னப்பழம், மூன்று வருடங்கள் கழித்து கையில் ஒரு குழந்தையுடன் திரும்பி வந்தார். தனக்கும் குழந்தைக்கும் சொத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று பெருமாளிடம் சண்டை போட்டார் அன்னப்பழம். இதை ஏற்க மறுத்த பெருமாள் நாடார், தனது சொத்தையெல்லாம் தன்னுடைய சகோதரியும் சுப்பையாவின் அம்மாவுமான அன்னக்கிளியின் பெயரில் எழுதி வைத்து விட்டார்.

English summary

Renowned neurologist Dr. Subbaiah was brutally murdered by Koolipadai on September 9, 2013 at Raja Annamalaipuram, Chennai. The Chennai Sessions Court today ruled that the case has been pending for eight years. The judge sentenced 7 of the 9 convicts to death and two to life imprisonment. Let's look at the background of this murder case and the path the case took in the past.