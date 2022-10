ஜெயலலிதா மரண விசாரணை அறிக்கை.."பயம்"..சட்டசபையில் இபிஎஸ் "கலகம்"..துரைமுருகன் ஆவேசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சட்டசபையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அமளி துமளியில் ஈடுபட்டனர். ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை அறிக்கைக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என்பதால் பழனிசாமி தரப்பினர் திட்டமிட்டு அமளியில் ஈடுபடுவதாக கூறியுள்ளார் துரைமுருகன்.

எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் இருக்கை விவகாரத்தில் ஓ. பன்னீர் செல்வத்திற்கு பதிலாக தான் நியமிக்கப்பட்ட ஆர்.பி. உதயகுமாருக்கு இருக்கை ஒதுக்காததால் நேற்றைய கூட்டத்தை புறக்கணித்தார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அவரது ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களும் நேற்றைய கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர்.

தமிழக சட்டசபை இரண்டாவது நாள் இன்று கூடியது. பன்னீர் செல்வம் -பழனிச்சாமி ஆகியோர் அருகருகே அமர்ந்து சட்டசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

நெளிந்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. பக்கத்திலேயே ஓபிஎஸ்.. 4 மாசமாச்சே.. சங்கடப்பட்ட அதிமுகவை கவனித்த திமுக..!!

English summary

Edapadi Support AIADMK MLAs engaged in a tussle in the assembly. Duraimurugan has said that the Palanisami party is planning and engaging in enforcement as they cannot respond to the inquiry report on Jayalalithaa's death.