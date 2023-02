எடப்பாடியின் தென் மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் ரத்து? டாக்டர் சரவணன் ஏற்பாடு செய்யும் விழா தள்ளிப்போகுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தென் மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் ரத்து செய்யப்படுமா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக அவசர ஆலோசனைகளை நடத்தி வரும் நிலையில், ஈபிஎஸ் இந்த பயணத்தை தற்போதைக்கு ரத்து செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

உச்ச நீதிமன்றம் பொதுக்குழுவைக் கூட்டி அதிமுக வேட்பாளரை தேர்வு செய்யுமாறு உத்தரவிட்ட நிலையில், அதுதொடர்பான நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது எடப்பாடி தரப்பு.

வேட்பாளர் தேர்வு குறித்த ஒப்புதல் படிவத்தை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரிடமும் வழங்கி கையெழுத்து பெற எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு முடிவு செய்து ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

ஒன்றரை மணி நேரம்.. சடாரென நிர்வாகிகளை அழைத்த எடப்பாடி.. பொதுக்குழு? "முக்கிய முடிவு".. உடனே ஆக்சன்!

English summary

Questions have been raised whether AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami's southern district tour will be cancelled. It is said that EPS is likely to cancel the trip as holding urgent consultations regarding Erode East by-election.