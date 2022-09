பிடிச்சா இருங்க.. இல்லனா கெளம்புங்க ‘தகுதியே இல்ல’ - பொதுவிலேயே பண்ருட்டியாரை வறுத்தெடுத்த எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சீசன் பறவை போல கட்சி மாறுபவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன். தற்போது நமக்கு அறிவுரை சொல்கிறார். உங்கள் அறிவுரை எதுவும் வேண்டாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக மூத்த தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்துப் பேசிய நிலையில், நேற்று பிரஸ் மீட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்தார் பண்ருட்டியார்.

இந்நிலையில், அவரது பேச்சுக்கு இன்று நடந்த அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அதிமுகவில் இருந்தபோதே ஜெயலலிதாவை விமர்சித்தவர். அங்கிருந்து பாமகவுக்கு போனார், பின்னர் பாமகவை மறந்து விட்டார். தேமுதிகவுக்கு போனார். அந்தக் கட்சியை மழுங்கடித்து விட்டார் என அட்டாக் செய்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

“We don't want Panruti Ramachandran's advice. He does not even have the qualifications of admk branch secretary" Edappadi Palaniswami attacked in public meeting.