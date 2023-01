’தாமரை’யை மையமாக வைத்து உருவான புயல்! எடப்பாடிக்கு எதிராக அதிமுகவில் புரட்சிப் படை? என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடிக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜகவை மையமாக வைத்து ஒரு புதிய பிரச்சினை உருவாகியிருக்கிறது. பாஜக காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு புதிவித சிக்கல் முளைத்துள்ளதாகக் கூறுகின்றனர் சீனியர்கள்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடங்கியதில் இருந்து பாஜக தலைமையின் தலையீடு அதிகம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் அக்கட்சியின் பல விவகாரங்களில் பாஜகவின் தலையீடு அதிகம் இருந்திருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த வரை பாஜக அதிமுகவில் இருந்து விலகியே இருந்திருக்கிறது. மேலும் பாஜக எதிர்ப்பாளராகவும் ஜெயலலிதா இருந்திருக்கிறார்.

While O. Panneerselvam and his supporters, who had been working against Edappadi in the AIADMK, have been sidelined, a new problem has emerged centering on the BJP. Seniors say that Edappadi Palaniswami has a new problem because of BJP.