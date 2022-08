அண்ணே ‘அவர்’ பக்கம் போகாதீங்க.. ரத்தத்தின் ரத்தங்களுக்கு பறக்கும் போன்! கொஞ்சும் முக்கிய ‘தலைகள்’!

Chennai

சென்னை : அதிமுக தொடர்பான விவகாரங்கள் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவும் நிர்வாகிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை தடுக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் தங்கள் தரப்பு நிர்வாகிகள் பலரும் நிர்வாகிகளை தொடர்பு கொண்டு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு செல்ல வேண்டாம் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான தீர்ப்பை பொறுத்தே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கும் நிலையில் இருதரப்புமே கடைசி கட்ட பரபரப்புகளுக்கிடையே நீதிமன்றம் செல்ல தயாராகி வருகின்றன. இதனிடையே சிலர் அணி மாறவும் தயாராகி வருகின்றனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு: அனைத்து தரப்பும் வாதங்களும் இன்று எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல்!

