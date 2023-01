ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு.. எப்போது இடைத்தேர்தல்? 4வது தேர்தலில் வெல்லப்போவது யார்?

Chennai

சென்னை : சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த திருமகன் ஈ.வெ.ரா மறைவை ஒட்டி ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக சட்டப்பேரவைச் செயலகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தகவலை தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கவுள்ளார். இதனால், 6 மாதங்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் மகனுமான திருமகன் ஈ.வெ.ரா மரணமடைந்த நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் 6 மாதத்திற்குள் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியின் இடைத்தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The Legislature Secretariat has officially announced that the Erode East Constituency has become vacant due to the demise of Thirumagan Evera, who was a MLA. The Chief Electoral Officer of Tamil Nadu will send this information to the Election Commission of India. Thus, it is expected that the election will be held within 6 months.