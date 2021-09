அடுத்த மாதம் உயரலாம்.. ஐசியு வார்டில் உள்ள அனைவருக்குமே ஒரு ஒற்றுமை.. ராதாகிருஷ்ணன் அலார்ட்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதால் மக்கள் கொரோனா தொடர்பான விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார்.

இது தொடர்பாக பிரபல தமிழ் ஊடகத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளதாவது: ஐசியூ வார்டில் இன்றைய தேதிக்கு சில நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் யாருமே தடுப்பூசி போடாதவர்கள். ஐசியு வரை வந்தற்கு காரணம் தடுப்பூசி போடாதது தான். இதுவரை தடுப்பூசி போடாதவர்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

Health Secretary Radhakrishnan said that people should follow the rules regarding corona properly as the incidence of corona infection is likely to increase further in Tamil Nadu. There are few patients in the ICU ward to date. None of these people vaccinated.