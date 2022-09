நீ எனக்காக பிறந்தவள்.. போலீஸ்காரரின் மகளை மிரட்டி 3 வருடம் பலாத்காரம் செய்த போலி சாமியார்.. ஷாக்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛நீ எனக்காக பிறந்தவள்'' எனக்கூறி போலீஸ்காரரின் மகளை மிரட்டி 3 ஆண்டு பலாத்காரம் செய்து ஆபாசபடமெடுத்து மிரட்டிய போலி சாமியார் பற்றிய திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மும்பையின் மேற்கு அந்தேரி பகுதயில் உள்ள வெர்சோவா பகுதியில் வசித்து வருபவர் சுரேஷ்குமார் ரவீந்திர நாரயண் அவஸ்தி (வயது 58). இவருக்கும் மும்பையில் போலீசாக பணியாற்றி வருவரும் ஒருவருக்கும் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழக்கம் ஏற்பட்டது.

ஐடி நிறுவனம் ஒன்றில் மேனேஜராக பணியாற்றி வரும் சுரேஷ் குமார், தன்னை சாமியார் என போலீஸ்காரரிடம் கூறினார். மேலும் அவர் கூறிய சில விஷயங்கள் நடந்துள்ளன.

பள்ளி வேனில் வைத்தே பலாத்காரம்.. 3 வயது பிஞ்சு குழந்தைக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. பெற்றோர்களே உஷார்

English summary

Shocking information has come out about the fake preacher who threatened the policeman's daughter and raped her for 3 years and threatened her with a pornographic film.