விவசாயிகள் அதிருப்தி.. கீழடியில் அருங்காட்சியகம் அமைப்பதில் சிக்கல்.. நிலம் தரமாட்டோம் என மறுப்பு!

Chennai

oi-Logi

சென்னை: கீழடியில் அருங்காட்சியம் அமைக்க அரசாங்கத்துக்கு நிலம் தரமாட்டோம் என அகழாய்வுக்கு இடம் கொடுத்தவர்கள் எதிர்ப்பு.

சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிருக்கிறது. அதறகான முதற்கட்ட வேலைகள் தொடங்கி நடந்துவருகிறது. அகழாய்வு நடத்த இடம் கொடுத்த விவசாயிகள் அருங்காட்சியகம் அமைக்க அரசுக்கு அந்த இடங்களைக் கொடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

வைகை நதிக்கரையில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில், கிழடி அருகே மிகப்பெரிய நகர நாகரிகம் இருந்ததை தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினர் கண்டறிந்தனர். அதன்பிறகு கீழடியில் பல மாற்றங்கள் நடந்து, அகழாய்வு பணிகள் தொடர்வதில் சிக்கல் எழுந்தது. அகழாய்வைத் தொடர்ந்த அமர்நாத் அங்கிருந்து அசாம் மாநிலத்துக்கு மாற்றப்பட்டார்.

வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு தடை...வாசலில் நின்று வழிபட்ட மக்கள்

English summary

Keezhadi excavation: The people of the area have stated that they will not give land to set up an open-air museum in Keeladi.