பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஜாலிதான்..கண்ணில் பட்டால் காலிதான்.. டாக்டர்கள் சொல்லும் அறிவுரையை கேளுங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி விட்டது. பல ஊர்களிலும் இப்போதே வெடிச்சத்தம் காதை பிளக்கிறது. பட்டாசு வெடிப்பதும் அதை வேடிக்கை பார்ப்பதும் ஜாலியான விசயம் என்றாலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். கொஞ்சம் கவனம் சிதறினாலும் கண்கள் காலியாகிவிடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர் மருத்துவர்கள். தீபாவளி பண்டிகையை பாதுகாப்பாக கொண்டாட மருத்துவர்களின் ஆலோசனையை பின்பற்றுவது அவசியம்.

தீபாவளி நாளில் பட்டாசு வெடித்தால்தான் பண்டிகை கொண்டாடிய மன திருப்தி ஏற்படும். வித விதமாக ரகம் ரகமாக பட்டாசுகள் இப்போது பல வண்ணங்களில் வான வேடிக்கை காட்டுகின்றன. கம்பி மத்தாப்புகள் இப்போதெல்லாம் பல வண்ணங்களில் வருகின்றன.

கைகளில் பிடித்து வெடிக்கும் பென்சில் வெடிகள் சில நேரங்களில் பட்டென வெடித்து காயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பூச்சட்டி கூட எதிர்பாராத நேரத்தில் வெடித்து பதம் பார்த்து விடும். பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடும் நேரத்தில் வெடியினால் காயம் ஏற்பட்டால் மொத்த சந்தோஷத்தையும் கெடுத்து விடும்.

English summary

Diwali festival is near. The sound of explosions is now deafening in many towns. Although bursting firecrackers and enjoying them is fun, doctors said safety measures should be followed. Doctors warn that even a little distraction can make the eyes go blank. It is important to follow the advice of doctors to celebrate Diwali safely.