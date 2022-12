மாவட்டங்களிடையே பயணிக்க தடை.. பாஸ் கட்டாயம்.. தமிழ்நாடு லாக்டவுன் எப்படி இருந்து தெரியும்ல? ரீவைண்ட்

Chennai

சென்னை: சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்டவுன் போடப்படுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அது போல் லாக்டவுன் போட்ட போது மக்கள் என்னென்ன பிரச்சினைகளை சந்தித்தார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவில் வுகான் மாகாணத்தில் கொரோனா எனும் வைரஸ் நோய் வேகமாக பரவியது. இந்த வைரஸ் சீனாவிலிருந்து 200 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவியது. இது மனிதர்கள் தும்மும் போதும் இருமும் போது பரவுவதால் மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆம் தேதி கேரளாவில் முதல் கொரோனா நோயாளி கண்டறியப்பட்டார். அன்று முதல் இந்தியாவில் கொரோனா வேகமாக பரவியது. பல இடங்களில் உயிரிழப்புகளையும் கொரோனா ஏற்படுத்தியதால் இந்த தொற்று பரவுவதை தடுக்க மருத்துவர்கள் குழுவினர் ஊரடங்கு உத்தரவிற்கு அறிவுறுத்தினர்.

அதன்படி தமிழகத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22 ஆம் தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஊரடங்கு இரு வாரங்கள், இரு வாரங்களாக தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டு வந்தன. தமிழகத்திலும் இந்த ஊரடங்கு கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. தனியார், அரசு நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ஐடி நிறுவனங்கள் வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும் ஆப்ஷனை ஊழியர்களுக்கு கொடுத்தனர்.

English summary

Tamil Nadu Lockdown Procedures: Here is the Flashback of Lockdown Procedures in Tamil Nadu During Covid Time, since the coronavirus cases are increasing in China and America Now.