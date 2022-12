பிளாஷ் பேக் 2022: நிர்வி கல்ப சமாதி முதல் கைலாசாவில் வேலை வாய்ப்பு வரை நித்யானந்தாவின் அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உலகத்தில் நிகழும் சில சம்பவங்கள் மறக்கமுடியாதவையாக இருக்கும். ஆண்டின் முடிவில் அவற்றை நினைத்து பார்ப்பது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். 2022ஆம் ஆண்டு முடியப்போகிறது. 2023ஆம் ஆண்டு பிறக்கப்போகிறது. கடந்த ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை எத்தனையோ சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருந்தாலும் ஒரு சிலர் மட்டுமே ஊடகங்களின் வெளிச்சத்தில் அதிகம் சிக்கியிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான் நித்யானந்தா. அவரது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்ட சில கருத்துகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. நிர்வி கல்ப சமாதி என்று அறிவித்தது முதல் கைலாசாவில் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை என்பது வரை அவரது சுவாரஸ்யமான பதிவுகளை சற்றே திரும்பி பார்ப்போம்.

உலகம் முழுவதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரமங்களை தொடங்கி பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி வந்தவர் நித்யானந்தா, திருவண்ணாமலையில் தனது முதல் ஆசிரமத்தை தொடங்கியவர் உலகம் முழுவதும் தனது கிளையை பரப்பினார். நித்யானாந்தவின் பேச்சால் மயங்கி வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் ஆசிரமத்திலேயே தங்க தொடங்கினர். இதனால் பல இடங்களிலும் பாலியல் சர்ச்சைகளும் ஆரம்பித்தன.

மதுரை ஆதீனத்தின் இளைய மடாதிபதியாக நித்யானந்தா நியமிக்கப்பட்டார். இதற்கு தமிழகத்தின் சைவ மடங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. நித்யானந்தாவின் இளைய மடாதிபதி பதவி பறிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் "நான் வகித்து வரும் மதுரை ஆதீன இளைய மடாதிபதி பதவி சட்டபூர்வமாக பாதிக்கப்படவில்லை. எனவே நானே மதுரை ஆதீனம் இளைய மடாதிபதி என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார். உச்சத்தில் இருந்த நித்யானந்தா படு பாதாளத்தில் விழுந்தார். சிறை வரை சென்று பின்னர் ஜாமீனில் வெளி வந்தார். வழக்கம் போல ஆசிரம வாழ்க்கை சிஷ்யர்கள் என இருந்தாலும் தொடர் புகார் காரணமாக சில ஆண்டுகள் தலைமைறைவாக இருந்த நித்யானந்தா, திடீரென கைலாசா என்கிற நாட்டை உருவாக்கியுள்ளதாக கூறினார். இந்த நாட்டிற்கு செல்ல இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டினர். அப்படி பட்ட இடம் எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பது கூட தெரியாமல் ரகசியம் காத்தார். அந்த இடத்தில் இருந்து தினமும் பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார்.

English summary

Flashback 2022: Nithyanandha Nirvi kalpa samathi to work offer to Kailasa 2022 year ender. Nityananda Some of the comments posted on his Facebook page caused a stir. Let's take a look back at some of his interesting posts, from declaring Nirvi Kalpa Samadhi to needing people for work in Kailasa.