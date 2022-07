நீட் தேர்வு.. 200 கேள்விகளில் தமிழக அரசின் பாடத்திட்டத்தில் 162 வினாக்கள்.. பள்ளி கல்வித்துறை தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட 200 கேள்விகளில் தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் இருந்து 162 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவு படிப்புகளில் சேர நீட் நுழைவு தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது.

நாடு முழுவதும் 497 நகரங்களில் தேர்வு நடந்தன. மொத்தம் 18 லட்சத்து 70 ஆயிரம் பேர் நீட் தேர்வு எழுதினர். இதில் தமிழகத்தில் மட்டும்1.40 லட்சம் பேர் எழுதினர். மொத்தம் 59 மையங்களில் நீட் தேர்வு நடைபெற்றது.

English summary

Department of School Education informed that out of 200 questions asked in the NEET examination for Junior Medical Course, 162 questions were asked from the Tamil Nadu State Syllabus.