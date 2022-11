பாஜக விஸ்வரூபம்! ஒரு ’பெரிய’ கட்சி ’சிறிய’ கட்சியாக மாறப்போகிறது! வார்னிங் கொடுக்கும் ’ஜெ.’ நிழல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் போது ஏதோ ஒரு பெரிய கட்சி சிறிய கட்சியாக மாறப்போகிறது. 'அது எந்த கட்சியாக இருக்கும்' என்பதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் இன்று மக்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் என முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்தவருமான ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருந்தவர் பூங்குன்றன். யாரும் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்த ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரிய உதவியாளராகவும் அவர் இருந்தார்.

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு அரசியலில் ஈடுபடாமல் கோயில் கோயிலாக ஆன்மீகப் பயணத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அவ்வப்போது அதிமுக தொடர்பாகவும், அரசியல் கட்சிகள் தொடர்பாகவும் தனது கருத்துகளை தனது முகநூல் பக்கத்தில் தெரிவித்து வருகிறார்.

A big party is about to become a small party when the Bharatiya Janata Party takes shape in Tamil Nadu. Former chief minister Jayalalithaa's assistant Poongundran said that people today are interested in knowing which party it will be .