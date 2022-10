நான் “சீனியர்”.. சீனுக்கு வந்த முன்னாள் சபாநாயகர்! ஜெ சொன்ன “100 ஆண்டு” - லிஸ்டு போட்ட தனபால்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவடைந்து 51 வது ஆண்டு தொடங்கும் நிலையில் வாழ்த்து தெரிவித்த சட்டமன்ற முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால், அதிமுகவில் தான் இணைந்தது தொடங்கி வகித்த பதவிகள் வரை அனைத்தையும் பட்டியலிட்டு இருக்கிறார்.

அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவடைந்து 51 வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதை முன்னிட்டு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், மூத்த தலைவர்கள் என பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வரும் நிலையில் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலும் இது குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவடைந்து 51வது ஆண்டு தொடங்குவதை அடுத்து இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர். மாளிகையில் விழாவிற்கு நடைபெற்றது.

அதிமுக சார்பில் சட்டசபைக்கு நாங்கள் வந்து விட்டோம்.. அது அவங்க கிட்ட கேளுங்க - ஓபிஎஸ் நறுக்

English summary

Former TN Assembly Speaker Dhanapal Congratulating the AIADMK on the completion of its golden jubilee year and the beginning of its 51st year, and listed everything from his joining to the positions he held in the AIADMK.