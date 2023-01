நீ தமிழக மகன்.. நான் தமிழ்நாட்டு மகள்! அண்ணாமலைக்கு இடைத்தேர்தலில் காயத்ரி சவால் - ஒருமையில் ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிட்டால் அவரை எதிர்த்து தான் போட்டியிடுவதாக காயத்ரி ரகுராம் சவால் விடுத்து இருக்கிறார். அண்ணாமலையை தமிழகத்தின் மகன் என்றும், தன்னை தமிழ்நாட்டின் மகள் என்றும் அவர் ட்விட்டரில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

சூர்யா சிவா - டெய்சி ஆடியோ தொடர்பாக விமர்சனம் செய்த காய்த்ரி ரகுராமை கட்சியில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக அறிவித்தார் அண்ணாமலை.

இதனை அடுத்து ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகம் மீதும் அண்ணாமலை மீதும் தொடர்ந்து பல்வேறு விமர்சனங்களை அவர் முன்வைத்து வந்தார்.

எனக்கும் பல பிரச்சனைகள்.. நான் இப்படியா முடிவெடுத்தேன்..? காயத்ரி ரகுராமுக்கு வானதி கொடுத்த அட்வைஸ்!

English summary

Gayathri Raghuram has challenged Tamil Nadu BJP leader Annamalai to contest the Erode East by-election. He has mentioned on Twitter that Annamalai is the son of Tamilagam and she is the daughter of Tamil Nadu.