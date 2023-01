அதிரடி! கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விசிட்..ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் பிறழ் சாட்சியாக மாறிய சுவாதி மீது இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்த நிலையில் வழக்கு விசாரணை ஜனவரி 20ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் வழக்கு தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு ‛ஸ்பாட் விசிட்' செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர். இதனால் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் நேரடியாக நீதிபதிகள் களமிறங்கும் நிலையில் பரபரப்பு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் ஓமலூரை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் கோகுல்ராஜ். இவரும் சுவாதி என்பவரும் காதலித்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

இந்நிலையில் கடந்த 2015ல் ஜூன் மாதம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு கோகுல் ராஜ், சுவாதி மற்றும் சுவாதியின் தோழி ஆகியோர் சென்றிருந்தனர். அப்போது கோகுல்ராஜ் கோவிலில் இருந்து கடத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். கிழக்கு தொட்டிபாளையம் தண்டவாளம் அருகே அவரது உடல் கிடந்தது.

English summary

Chennai High Court today filed a charge sheet against Swathi, who became a false witness in the Gokulraj murder case, and the trial has been adjourned to January 20. In this case, the judges of the High Court have decided to make a 'spot visit' to the Tiruchengode Arthanareeswarar temple in connection with the case. As a result, the judges are directly involved in the Gokulraj murder case and the excitement is starting to increase.