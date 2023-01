“தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல்” வார்த்தைகளை படிக்காத ஆளுநர்.. ஆர்எஸ்எஸ் வழி என காங்கிரஸ் பரபர புகார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் இன்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கி இருக்கும் நிலையில், ஆளுநர் ரவி தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல் போன்ற வார்த்தைகளை புறக்கணித்ததாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவர் செல்வபெருந்தகை பரபரப்பு குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கி இருக்கிறது. இதில் ஆளுநர் ரவி தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள், திட்டங்கள், வளர்ச்சி குறித்து உரையாற்றினார்.

தமிழ்நாட்டை "தமிழகம்" என்று உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியதற்கு எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் இன்று திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் அவருக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்தனர்.

English summary

As the Tamil Nadu Legislative Assembly session begins today with the Governor's speech, the Tamil Nadu Congress Legislative Assembly Party leader Selvaperunthagai has accused Governor Ravi of ignoring the words like Tamil Nadu and Dravida model.