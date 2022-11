காசி தமிழ்நாடு இடையே தொப்புள்கொடி உறவு! ஆங்கிலேயர்கள் தான் அதை சிதைத்தார்கள்! ஆளுநர் ரவி பேச்சு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காசி தமிழ்நாடு இடையே தொப்புள்கொடி உறவு இருந்ததாகவும் அதனை ஆங்கிலேயர்கள் தான் சிதைத்தார்கள் எனவும் ஆளுநர் ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல் இந்தியர்களிடம் இருந்த ஆன்மிக ஒற்றுமையையும் ஆங்கிலேயர்கள் தான் சிதைத்ததாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

ஆவேசமாக வார்த்தையைவிட்ட ஆர்.எஸ்.பாரதி.. ஆளுநர் மாளிகைக்கு பறந்த உளவு ரிப்போர்ட்.. ஆங்ரி மோடில் பாஜக!

English summary

Governor Ravi said that there was an umbilical cord relationship between Kasi and Tamil Nadu and it was the British who destroyed it.