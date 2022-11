ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியால் தமிழகத்தில் ஆன்மீக எழுச்சி.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாழ்த்தை கவனித்தீர்களா!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பேரரசர் ராஜராஜ சோழனின் ஆட்சிகாலத்தில்தான் தமிழ்நாடு ஆன்மீக மற்றும் பண்பாட்டு எழுச்சி பெற்றதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பிறந்தநாள் வாழ்த்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

தஞ்சாவூர் பெரியக் கோவிலை கட்டி எழுப்பிய சோழ பேரரசர் ராஜராஜ சோழன் எனப்படும் அருண்மொழி வர்மனின் பிறந்தநாள் விழா சதயவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது.

அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் ராஜராஜ சோழனின் சதயவிழாவை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

பொன்னியின் செல்வன்.. ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா.. விழாக்கோலம் பூண்ட தஞ்சை!

Tamilnadu Governor RN Ravi has mentioned in his birthday greetings that Tamil Nadu got spiritual and cultural rise during the reign of Emperor Rajaraja Chola.