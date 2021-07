பத்திரப்பதிவு கட்டண விவகாரத்தில் நல்ல உத்தரவு.. இனி சிரமம் இருக்காது.. ஐஜி சிவன் அருள் அதிரடி

Chennai

சென்னை : ஒரு சொத்து பதிவு செய்யப்படும் பேது, அந்த பகுதிகளில் உள்ள வழிகாட்டி மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பத்திரப்பதிவுக்கு உயர்மதிப்பை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள கூடாது என்றும் தமிழக பதிவுத்துறை ஐஜி சிவன் அருள் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

சென்னை: தமிழகத்தில் நிலங்களின் மதிப்பை உயர்த்தி கடந்த 2012ல் புதிய வழிகாட்டி மதிப்பு அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த மதிப்பின் அடிப்டையில் தான் நிலங்களின் மதிப்பை நிர்ணயம் செய்து கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்.

ஆனால் வழிகாட்டி மதிப்பில் ஒரே தெருவுக்கு பல மதிப்பு, வணிகப்பகுதி, குடியிருப்பு பகுதி,, விவசாய பகுதி என பல குளறுபடிகள் உள்ளன. இதனால் பதிவுக்கு வரும் ஆவணங்கள் குளறுபடி காரணமாக வழிகாட்டி மதிப்பை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை டிஐஜி, மாவட்ட பதிவாளர்களுளை அணுகி வருவது அதிகரித்துள்ளது.

