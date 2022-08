பெங்களூர் சிறையில் சிக்கிய ஹரி நாடார்.. போலீஸ் டார்ச்சர்.. நடமாடும் நகைக்கடைக்கே இந்த சோதனையா?

Chennai

சென்னை : மோசடி வழக்கில் கைதாகி கர்நாடகா சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் தன்னை போலீசார் நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து கேலி செய்வதாகும், ஜாமீன் வழங்காமல் தன்னை சித்திரவதை செய்வதாக பனங்காட்டுப்படை கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவருமான ஹரி நாடார் தனது மனைவிக்கு எழுதியுள்ள 64 பக்க கடிதம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹரி நாடார். ஹரி நாடார் என்றவுடன் பலருக்கும் நினைவு வருவது அவர் கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் கிலோ கணக்கிலான நகைகள் தான். நடமாடும் நகைக்கடை என அழைக்கப்படும் அவரை தமிழகத்தில் தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது.

கழுத்து மட்டும் அல்லாமல் கைகளிலும் கிலோ கணக்கில் நகைகளுடன் வளம் வந்த அவர் கடந்த சில வருடங்களாகவே பேசுபொருளாக உள்ளார். மேலும் பனங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் போட்டியிட்டார்.

அவர் என்னோட கணவர்.. 2 பெண்கள்.. ஹரி நாடாருக்காக மாறி மாறி மோதிக்கொள்ளும் ஷாலினி - மலேசியா மஞ்சு!

A 64-page letter written to his wife by Hari Nadar, who was expelled from the Panangatta Force, has created a stir, saying that the police, arrested in a fraud case and imprisoned in a Karnataka jail, are making fun of him by taking a nude video and torturing him without granting bail.