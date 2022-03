காரில் செல்ல வசதியில்லை.. கோவை டூ சென்னை.. பஸ்ஸில் பயணம் செய்து முதல்வரை சந்தித்த கல்பனா! யார் இவர்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுக சார்பில் மேயராக அறிவிக்கப்பட்ட 20 மாநகராட்சிகளின் வேட்பாளர்களில் பலர் பெண்கள், பட்டதாரிகள் என்பதை எல்லாம் தாண்டி எளிமையான பின்னணியை சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சென்னையில் 200 வார்டுகளில் திமுக 153 வார்டுகளிலும் அதிமுக 15 வார்டுகளிலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலா 4 வார்டுகளிலும் மதிமுக இரு வார்டுகளிலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், பாஜக, அமமுக தலா ஒரு வார்டிலும் வென்றுள்ளது.

