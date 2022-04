Chennai

சென்னை: உளுந்தூர்பேட்டை நெடுஞ்சாலையில் ஓடும் டெம்போ டிராவலரில் 264 பவுன் நகை கொள்ளையடித்துச் சென்ற வழக்கில் சேசிங் கொள்ளையர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் கைதான எப்படி என்பதை போலீஸார் விளக்கியுள்ளனர்.

264 பவுன் நகை பெட்டிகளை கொள்ளையடித்தது எப்படி?.. உரிமையாளர்கள் கொடுத்த முக்கிய க்ளூ என்ன?

சென்னை வில்லிவாக்கம் பகுதியில் வசித்து வரும பெரியசாமி என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே புதூர் நாகலாபுரத்தில் சுபநிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்ள வேனில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது லக்கேஜ் நிறைய என்பதால் வேனில் உள்ளே வைத்தது போக மீதமிருந்த 6 சூட்கேஸ்களை வேனில் மேல் கட்டி வைத்திருந்தனர். இந்த நிலையில் சிறிது தூரம் கழித்து மேலே கட்டி வைத்திருந்த லக்கேஜ்களை பார்த்தனர்.

How 264 pawns of gold gets looted by the gang? Here are the statement of robberers.