‘பேக் டூ பேக்’ மீட்டிங்.. ஆளுநருக்கு ஸ்கெட்ச்? டெல்லி இருக்கட்டும்.. பக்கா பிளானோடு இறங்கும் திமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உடனான திமுக அரசின் மோதல் போக்கு, சட்டப்பேரவையில் நேருக்கு நேராகவே வெடித்துக் கிளம்பிய நிலையில், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி மூத்த நிர்வாகிகளுடனும், முக்கிய அமைச்சர்களுடனும் ஆலோசித்துள்ளார் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின். நேற்று எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடனும் ஆலோசித்துள்ளார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின். அதன் அடிப்படையில், சில முக்கிய முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறது திமுக.

ஆளுநர் உரையில் ஆளுநர் ரவி பல்வேறு முக்கிய அம்சங்களை தவிர்த்தது, பாதியிலேயே அவையில் இருந்து வெளியேறியது ஆகியவை குறித்து அன்று மாலையே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

பின்னர் நேற்று, திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஆளுநரின் நடவடிக்கைகள் பற்றி பிரதானமாக ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடனும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

பின்னர், சட்டப்பூர்வமாக ஆளுநர் விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுப்பது என்பது குறித்தெல்லாம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதன்படியே, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து ஆளுநருக்கு எதிராக முறையிட திமுக எம்.பிக்கள் டெல்லி சென்றுள்ளனர்.

உண்மைய பேசணும்.. முன்னாள் முதல்வரான நீங்களே இப்படி பேசலாமா? எடப்பாடி பழனிசாமியை தாக்கிய முத்தரசன்!

பெரியமூவ்.. ஆளுநருக்கு எதிராக நாளை ஜனாதிபதியை சந்திக்கும் திமுக தலைவர்கள்..பரபரக்கும் டெல்லி பின்னணி

English summary

DMK president and TN Chief Minister MK Stalin discussed the next course of action with senior executives and key ministers as the DMK government's conflict with Tamil Nadu Governor RN Ravi erupted in Assembly. Based on that, DMK has taken some important decisions.