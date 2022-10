30+22.. திடீர் விஸ்வரூபம் எடுத்த எடப்பாடி.. ‘எங்களோடது தான்’ - சிவகாசி சரவெடிக்குப் பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 'திராவிட மாடல்' விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் திடீர் மனமாற்றம் அதிமுகவினரையும், அரசியல் பார்வையாளர்களையும் புருவம் உயரச் செய்துள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்குப் பின்னணியில் முக்கியமான சில நகர்வுகள் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், 'திராவிட மாடல் ஆட்சி' எனக் கூறி வரும் நிலையில், அதனைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

திமுக அரசைக் கண்டிக்கும்போதெல்லாம் இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியா? சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடுகள் நடப்பதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி போல என்றெல்லாம் பேசி வந்தார்.

இந்நிலையில், அண்மையில் சிவகாசியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் தான் முதன்முறையாக, "உண்மையில் திராவிட மாடலுக்கு சொந்தக்கார கட்சியே அதிமுக தான்" எனப் பேசியுள்ளார். இந்த சேஞ்ச் ஓவர் எப்படி நடந்தது என ஈபிஎஸ் தரப்பில் சில தகவல்கள் சிறகடிக்கின்றன.

3 நிமிட ஆடியோ.. அதை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணா எடப்பாடி மொத்தமா 'காலி’ - பகீர் கிளப்பும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்!

English summary

Edappadi Palaniswami's sudden change on 'Dravidian Model' issue has raised question mark among political observers. He spoke at the recent public meeting saying, "AIADMK is the owner for Dravidian model." There is some information floating around from EPS side as to how this changeover happened.