உதய்பூர் பிரகடனம்..ரப்பர் ஸ்டாம்ப் தலைவரா?..பாஜக ஆட்சியை அகற்றுவேன்..மல்லிகார்ஜுன கார்கே அதிரடி

Chennai

சென்னை: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டு பிரகடனமே எனது தேர்தல் வாக்குறுதி என்று காங்கிரஸ்கட்சித் தலைவர் வேட்பாளர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார். நான் தலைவரானால் பாஜக ஆட்சியை அகற்றுவேன் என்றும் கூறியுள்ளார் மல்லிகார்ஜுன கார்கே.

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே, கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சசிதரூர் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். வரும் 17ஆம் தேதி அனைத்து மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 9 ஆயிரம் பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர். தமிழகத்தில் 700 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

தமிழக காங்கிரஸாரின் ஆதரவு கோரி சசிதரூர் சமீபத்தில் சென்னை வந்திருந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, மல்லிகார்ஜுன கார்கே நேற்று சென்னை சத்தியமூர்த்திபவனுக்கு வந்தார். அவரை கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வரவேற்றார். தொடர்ந்து, அங்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்று, கட்சியினர் மத்தியில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசி ஆதரவு திரட்டினார்.

நாடாளுமன்றம் நடக்கும்போதே எனக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்: திடுக் தகவலை சொன்ன மல்லிகார்ஜுன கார்கே

English summary

Congress president candidate Mallikarjuna Karke has also said that if I become the leader, I will remove the BJP government. Mallikarjuna Karke has said that the declaration of the Congress conference held in Udaipur, Rajasthan is my election promise.