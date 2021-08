கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு...பண்டிகையில் கூட்டம் கூட வேண்டாம் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். பொதுமக்கள் அலட்சியமாக செயல்பட்டால் கொரோனா பரவும் ஆபத்து ஏற்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பண்டிகை காலங்களில் கூட்டம் சேராமால் தனிமையிலேயே கொண்டாடுங்கள் என்றும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கொரோனா இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவிய போது தினசரி பாதிப்பு 20ஆயிரத்தைக் கடந்தது. கடும் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டதால் படிப்படியாக கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது.

தமிழக அரசு கொரோனா தொற்று அதிகரிக்காமல் தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. என்றாலும் சில மாவட்டங்களில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுவதால் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கிறது.

இலங்கையை மிரட்டும் டெல்டா...இந்தியாவை விட 3 மடங்கு வீரியம்-ஒருநாள் கொரோனா மரணங்கள் 100ஐ தாண்டியது!

தமிழகத்தின் 7 மாவட்டங்களில் நோய் பரவல் கடந்த 2 வாரங்களாக அதிகமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, ஈரோடு, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக இணை செயலாளர் லவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Health Secretary Dr. Radhakrishnan has asked people to avoid gathering to control the corona infection. He added that there was a risk of corona spreading if the public acted negligently. Dr. Radhakrishnan also stressed the need to celebrate the festival in solitude without meeting crowds.