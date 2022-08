3 நாள் விடுமுறை.. சென்னையில் இருந்து 610 அரசு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்! போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நாளை முதல் தொடர்ந்து 3 நாள் விடுமுறை என்பதால் சென்னையில் இருந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களுக்கு 610 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

வரும் திங்கட்கிழமை சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. நாளை சனிக்கிழமை, நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தொடர்ந்து 3 நாள் விடுமுறையாகும்.

இதனால் சென்னை, கோவை, திருப்பூர் உள்பட தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் தங்கி வேலை செய்யும் பொதுமக்கள் சொந்த ஊர் செல்ல முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

The transport department has announced that 610 special buses will be operated from Chennai to various places in Tamil Nadu as there will be a 3-day holiday from tomorrow.