உங்க பாஸ்வேர்ட் என்ன? ’பாஸ்வேர்ட்’ தான்! வீக்காக வைத்திருக்கும் இந்தியர்கள்! இதைவிட கொடுமை தெரியுமா?

சென்னை : உலகம் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாகிவிட்ட நிலையில் பாஸ்வோர்ட் எனப்படும் கடவுச்சொற்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அதனை ஈசியாக ஹேக் செய்ய முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? முடியும்.. காரணம் பெரும்பாலான மக்கள் ஒரே மாதிரியான பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்துகின்றனர்.

இமெயில் , பேஸ்புக், ட்விட்டர் என எந்த சமூக வலைதளங்களையும் அல்லது வங்கி கணக்கு உள்ளிட்ட அதிரகசிய தகவல்களை பாதுகாக்க பாஸ்வேர்டு எனப்படும் கடவுச் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட நபரை தவிர வேறு யாரும் அந்த தகவலை திறக்கவும் அல்லது மாற்றம் செய்யவும் முடியாது.

எவ்வளவு பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இருந்தாலும் பாஸ்வேர்டைகளை திருடி அல்லது லேப்டாப் செல்போன்களை ஹேக் செய்து தகவல்களை திருட முடியும். அதனால் தான் பாஸ்வேர்ட்களை உருவாக்கும் போது கடினமாக இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்றனர் சைபர் செக்யூரிட்டி நிபுணர்கள்.

English summary

As the whole world has gone digital, passwords called passwords are used to protect their personal information. But did you know that it can be easily hacked? Can.. because most people use same password.