ஓபிஎஸ் + சசி + டிடிவி.. அடித்து சொன்ன அமித் ஷா.. கொந்தளித்த எடப்பாடி! பிரச்சனை தொடங்கியது இங்குதான்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மெகா கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தில் பாஜக இருப்பதாக காவி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் பாஜகவின் இந்த திட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதாக அரசியல் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. என்ன நடந்தது?

2024 லோக்சபா தேர்தலை நோக்கி பாஜக தீவிரமான பணிகளை செய்து வருகிறது. கட்சிக்குள் புதிதாக நிர்வாகிகளை சேர்ப்பது, பூத் கமிட்டிகளை உருவாக்குவது என்று பாஜக தீவிர ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது.

லோக்சபா தேர்தலில் 4 -5 பாஜக எம்பிக்கள் வெற்றிபெற்றால், தமிழ்நாட்டிற்கு அமைச்சர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காகவே சில பாஜக தலைவர்கள் மிக தீவிரமாக உழைக்க தொடங்கி உள்ளனர்.

English summary

Is Amit Shah trying to create mega alliance with Sasikala, OPS and TTV and Why is Edappadi Opposing it?