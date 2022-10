என்ன அப்படியே ரூட் மாறுது.. ‘அவருக்கு பக்கத்திலா?’ அப்செட்டான எடப்பாடி - ‘நெக்ஸ்ட் மூவ்’ பரபர ஆலோசனை

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 17ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், முதல் நாள் கூட்டத்தைப் புறக்கணிக்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் பஞ்சாயத்து காரணமாக, சட்டமன்ற இருக்கைகளை மாற்ற கோரிக்கை விடுத்தும் சபாநாயகர் இதுவரை தெளிவான பதிலை சொல்லவில்லை என்பதால் ஈபிஎஸ் தரப்பு அப்செட் ஆகியுள்ளது.

இந்நிலையில் 17ஆம் தேதி கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் முடிவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாராம். ஓபிஎஸ் அருகில் அமரும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தர்மசங்கடம் என அவர் நினைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் நாள் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்பது சந்தேகம் தான் என்கிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள். ஓபிஎஸ் பங்கேற்பாரா என கேள்விகள் எழுந்த நிலையில் தற்போது ஈபிஎஸ் டீம் இப்படி முடிவெடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

As TN assembly session is about to start on Oct 17th, there are reports that Edappadi Palaniswami is planning to boycott the first day of the session. EPS is upset as Speaker Appavu has not yet given a clear answer on change of seats. EPS feels embarrassed if the situation arises sitting next to OPS.