என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க.. கல்விக்காக கட்டிய கட்டிடமா?.. கோவை ஈஷா மையம் பற்றி திமுக எம்பி கேள்வி

சென்னை: கல்வி நோக்கத்திற்காக கட்டடங்களை கட்டியுள்ளதால் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறும் விதியில் கோவை ஈஷா அறக்கட்டளைக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூறியதால் திமுக எம்பி செந்தில்குமார் ஆச்சரியமடைந்து கேள்விகள் எழுப்பி உள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரத்தில் ஈஷா யோகா மையம் உள்ளது. சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவால் நிறுவப்பட்ட இந்த மையத்தில் 112 அடி உயரத்தில் ஆதி யோகி சிலை உள்ளது.

ஆதியோகி சிலையை பிரதமர் மோடி கடந்த 2017 ம் ஆண்டில் மகாசிவராத்திரியில் திறந்து வைத்தார். அதன்பிறகு ஆண்டுதோறும் மகாசிவராத்திரி தினத்தில் ஈஷா யோகா மையத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

DMK MP Senthilkumar was surprised and raised questions after the central government told the Chennai High Court that the Coimbatore Isha Trust has been exempted from obtaining environmental clearance because it has constructed buildings for educational purposes.