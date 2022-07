சசிகலாவின் ரூ.15 கோடி பினாமி சொத்து..உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்..முடக்கிய வருமான வரித்துறை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சசிகலா பினாமி பெயரில் சொத்து வாங்கியதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்ததையடுத்து ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தி.நகர் பத்மநாபா தெருவில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் பிரிண்டர்ஸ் நிறுவன சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு அவருடன் சசிகலாவிற்கு அடுத்தடுத்து சோனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றனர். சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்று திரும்பினார் சசிகலா. கட்சியும் கை விட்டு போனது. போயஸ் தோட்டத்தில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் வீட்டிற்குள்ளும் நுழைய முடியாமல் போய் விட்டது.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு தலைமை செயலகத்தில் உள்ள தலைமை செயலாளர் ராம் மோகன் ராவ் அறையில் சோதனையையும் மேற்கொண்டது. அப்போது வருமான வரித்துறை நடத்திய மிகப்பெரிய அளவிலான சோதனையையில் சசிகலா மற்றும் சசிகலா உறவினர்கள் நண்பர்கள் என சுமார் 150 இடங்களுக்கு சோதனை நடத்தப்பட்டது.

என்னது சசிகலா வரப்போறாரா? ஒன்றரை வருஷமா இல்லாம இதென்ன புது ட்விஸ்ட்? அலெர்ட் ஆகுங்க.. பறந்த உத்தரவு!

English summary

According to reports, assets worth Rs 15 crore have been frozen after the Supreme Court confirmed that Sasikala had bought the property in Benami's name. The property of Anjaneer Printers on Padmanabha Street in the city has been frozen.