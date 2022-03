ஜெயலலிதா மரண வழக்கு: ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு புதிய செயலாளரை நியமித்த தமிழக அரசு - ஏன்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணத்தில் உள்ள மர்மம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு புதிய செயலாளராக சஷ்டி சுபன் பாபு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அடுத்தகட்ட விசாரணை குறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறது.

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் உள்ளதாக கூறி தர்மயுத்தம் தொடங்கியவரே ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான். அவர் எழுப்பிய சந்தேகத்தின் பேரிலேயே ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், அப்போலோ டாக்டர் எனப் பல்வேறு தரப்பினரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுவரை 150க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நிறைவு பெற்றுள்ளது.

ஆறுமுக சாமி ஆணையத்தின் விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. கடந்த வாரம் சசிகலாவின் அண்ணன் மனைவி இளவரசியிடம் சில மணி நேரங்கள் விசாரணை நடைபெற்றது. ஜெயலலிதாவை ஓரிரு முறை கண்ணாடி வழியாக மட்டுமே பார்த்ததாக இளவரசி கூறினார்.

English summary

Sashti Suban Babu has been appointed as the new secretary of the Arumugasami Commission of Inquiry into the mystery surrounding Jayalalithaa's death. The Arumugasami Commission is consulting today on the next stage of the investigation.