அதிமுகவில் அஜித்? நேரம் பார்த்து காத்திருக்கும் விஜய்! யாருக்கு எதிர்காலம்? ஜெ. நிழல் சொன்ன கணக்கு!

சென்னை : அஜித் அவர்களை அதிமுக-விற்கு அழைத்து வர நீங்கள் முயற்சி செய்யக்கூடாதா? என்று என்னிடம் கேட்ட நிர்வாகிகளும் உண்டு எனவும், நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வர சரியான தருணத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என ஜெயலலிதாவின் முன்னாள் உதவியாளரான பூங்குன்றன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் நடிகர்கள் அஜித், விஜய். இருவரும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் பட்டாளத்தைக் கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில் இருவர் நடித்துள்ள துணிவு, வாரிசு படம் தற்போது பொங்கலுக்கு வெளியாகியுள்ளது.

எந்த படம் நல்ல படம்? ஹிட்டா ப்ளாப்பா? வசூல் என்ன அவர்களது ரசிகர்கள் மோதிக் கொண்டுள்ள நிலையில், பொதுவான ரசிகர்கள் இரு படங்களுமே நன்றாக இருக்கிறது என்கின்றனர். மேலும் இரு படங்களுமே நல்ல வசூலையும் பெற்றுள்ளது.

விஜய், அஜித் மீது சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபர புகார்..

Shouldn't you try to bring Ajith to AIADMK? poongunran, a former pa of Jayalalithaa, has said that there are administrators who have asked me that, and that actor Vijay is waiting for the right moment to enter politics.