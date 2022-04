2 ஆண்டுக்கு முன் எடுத்த வீடியோ! இப்போ டிரென்டாக்கும் தமிழக பாஜகவுக்கு நன்றி! என்ஜாய்.. ஜோதிமணி எம்பி

Chennai

சென்னை: 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் கொடுத்த பேட்டியை வைரலாக்கிய தமிழக பாஜகவுக்கு நன்றி, உங்களின் வெறுப்பு அரசியலை நான் தோலுரித்து காட்டிய முழு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளேன் பார்த்து மகிழுங்கள் என ஜோதிமணி எம்பி கிண்டல் செய்துள்ளார்.

நான் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவள், எனக்கு ராமரை யாரென்றே தெரியாது என கரூர் எம்பி ஜோதிமணி கூறியது குறித்து வைரலாகி புயலை கிளப்பிய நிலையில் அது பழைய வீடியோ என கூறி ஜோதிமணி முழு வீடியோவையும் வெளியிட்டு விளக்கமளித்திருக்கிறார்.

ஆங்கில சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்திருந்த ஜோதிமணி எம்பி, நான் தமிழகத்தை சேர்ந்தவள், எனக்கு ராமரை யாரென்றே தெரியாது, எங்களுக்கு மூதாதையரை வழிபடும் பழக்கமே இருந்து வந்தது என கூறிய ஒரு பகுதி வீடியோவை மட்டும் பாஜகவினர் சமூகவலைதளங்களில் வைரலாக்கினர்.

ராமேஸ்வரம், மதுராந்தகம் என ராமாயணத்தில் இடம் பெற்ற பல இடங்களில் தமிழகத்தில் உள்ள நிலையில் ஜோதிமணிக்கு ராமரை தெரியாதா என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர். இதற்கு ஜோதிமணி விளக்கமளித்துள்ளார்.

