4 நாட்களுக்கு மிக கனமழை..5 மாவட்ட மக்களே உஷார்..சூறாவளிக் காற்றும் வீசுமாம்

சென்னை: தமிழகத்தில் நாளை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்றைய தினம் 14 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பல மாவட்டங்களில் மாலை நேரங்களில் பலத்த மழை கொட்டி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் 15 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

வைகை அணை பகுதியில் 9 செமீ மழையும் சின்னக்கல்லார் தானிஷ் பேட்டை பகுதியில் தலா 3 செமீ மழையும் மேட்டூர் தருமபுரி, மலையூர், ஓசூரில் தலா 2 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. ஆலங்குடி, கோயம்புத்தூர் தெற்கு, ஓமலூர், பாலக்கோடு, சின்கோனா, வால்பாறை, கோவையில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கான வானிலை அறிக்கையை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of very heavy rain in Tamil Nadu from tomorrow for four days. The Meteorological Department has also predicted that there is a possibility of very heavy rain in 14 districts today.