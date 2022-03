டிஎன்பிஎஸ்சி...போட்டி தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் அனைத்து கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்வித் தொலைக்காட்சியின் மூலம், போட்டி தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஒளிபரப்பப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரையிலும், மீண்டும் மாலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை மறுஒளிபரப்பும் செய்யப்படும்.

இதுகுறித்து தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:

கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் அனைத்து போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் கட்டணமில்லா பயிற்சி வழங்குவது குறித்து சட்டசபைக் கூட்டத் தொடரின் போது தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் அறிவித்தார்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that training classes for competitive examinations will be telecast on Kalvi TV. The shows will be rebroadcast from 7am to 9pm and again from 7pm to 9pm.