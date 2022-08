உடைக்கனும்னு சொல்லி எஸ்கேப்பான கனல் கண்ணன்! ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பெரியார் சிலை எப்படி வந்தது தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய சினிமா ஸ்டண்ட் இயக்குனரும் இந்து முன்னணி பிரமுகருமான கனல் கண்ணன் 'கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரின் சிலையை உடைக்க வேண்டும்' என பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் உண்மையில் ஸ்ரீரங்கம் ஆலயம் முன்பு பெரியார் சிலை எப்படி வந்தது? அதன் பின்னணி என்பது என்ன? என்பது குறித்தான சுவாரசிய தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடைபெற்ற இந்து முன்னணி பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் அவர் பேசிய பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில் பலரும் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் 30ஆம் தேதி சென்னை மதுரவாயலில் நடைபெற்ற இந்து முன்னணியின் இந்துக்களின் உரிமை மீட்பு பிரசார பயணம் நிறைவுரை பொதுக்கூட்டத்தில் திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளரும், இந்து முன்னணி கலை, இலக்கிய பிரிவு மாநில தலைவருமான கனல் கண்ணன் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Speaking at a meeting held in Chennai, cinema stunt director and Hindu munnani leader Kanal Kannan said that 'the statue of the one who said there is no God should be broken' has created turmoil in the whole of Tamil Nadu. In this case, how did the statue of Periyar come in front of the Srirangam temple? What is its background? Now let's see interesting information about