வீடு தேடி வந்த கடவுள்..ராஜ ராஜ சோழனின் மறுபிறவியா கருணாநிதி..புட்டபர்த்தி சாய்பாபா சொன்னது இதுதான்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராஜ ராஜ சோழனின் மறுபிறவி அவர் அதனால் தான் அந்த மாமன்னனை நான் போய்ப் பார்த்தேன் என்று கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்தது பற்றி சத்ய சாய்பாபா கூறியதாக பதிவு ஒன்று முகநூல் பக்கத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ராஜ ராஜ சோழனின் சதயவிழா கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு 1000மாவது ஆண்டு விழா எடுத்த கருணாநிதி பற்றிய சுவாரஸ்ய பதிவு ஒன்றையும் பார்க்கலாம்.

சத்ய சாய் பாபா கடந்த 2007ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 20ம் தேதி அப்போது முதல்வராக இருந்த கருணாநிதியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். அன்று மாலை 4.25 மணிக்கு சாய்பாபா கருணாநிதி வீட்டுக்கு சென்றார். சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி சாய் பாபா கருணாநிதி வீட்டுக்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். பின்னர் வீட்டுக்குள் இருந்த லிப்ட் மூலம் முதல் தளத்திற்கு சாய் பாபா சென்றார். அங்கு அவரை முதல்வர் கருணாநிதி வரவேற்றார்.

அவருடன் மனைவி தயாளு அம்மாள், அப்போதைய மத்திய அமைச்சர் தயாநிதி மாறன், கருணாநிதியின் சகோதரி ஆகியோர் சாய்பாபாவை வரவேற்றனர். பின்னர் கருணாநிதியுடன் சுமார் முக்கால் மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சாய்பாபா. அவரிடம் தான் எழுதிய குறளோவியம், தாய் காவியம் ஆகியவற்றின்ஆங்கிலப் பதிப்புகளை கருணாநிதி வழங்கினார். முதல்வரின் மனைவி தயாளு அம்மாள் சாய்பாபாவிடம் ஆசிபெற்றார். பின்னர் விடைபெற்றுச் சென்ற சாய்பாபாவை வாசல்வரை வந்து கருணநிதி வழியனுப்பி வைத்தார். இந்த சம்பவம் இந்திய அரசியலில் மிகப்பெரும் தாக்கத்தை உண்டாக்கியது. நாத்திகமும், ஆத்திகமும் சந்தித்துக் கொண்ட அபூர்வ தருணம் என ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின.

தீய சக்தி கருணாநிதி என சொன்னால் ஓபிஎஸ்சுக்கு பதவி தர ரெடி.. ஆர்.பி.உதயகுமார் போட்ட

English summary

Sathya Sai Baba met Kalaignar Karunanidhi at his Gopalapuram residence when Karunanidhi was the Chief Minister of Tamilnadu, during the last week of January 2007. Sai Baba said Karunanidhi is the reincarnation of the great Tamil Emperor Raja Raja Chola who built the Brihadeeswarar Mandir apart from other timeless monuments.