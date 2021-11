கரூர் மாணவி தற்கொலை: இனியும் இதுபோன்ற சம்பவம் நிகழாமல் தடுக்க உறுதி ஏற்க வேண்டும் - கனிமொழி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குழந்தைகள் தங்கள் மீது நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் வன்முறையை எதிர்க்கவும் எந்த ஒரு அச்ச உணர்வுமின்றி அதுகுறித்த புகாரை வெளியே சொல்வதற்குமான பாதுகாப்பான சூழலை நாம் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்.பி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பள்ளி ஆசிரியர் கொடுத்த பாலியல் தொல்லை காரணமாக கோவையைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவி சில நாட்களுக்கு முன் கடிதம் எழுதிவைத்து விட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். அவர் தனக்கு யார் யாரெல்லாம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்கள் என்பதைக் கடிதம் மூலம் தெரிவித்துவிட்டு, அவர்களை சும்மா விட கூடாது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் இந்த சம்பவம் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியது. மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த பாதிப்பு மறையும் முன்பே கரூரில் அடுத்த சோகம் அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

Kanimozhi MP posted on her Twitter page that we need to create a safe environment for children to oppose sexual violence against them and report it out of fear.