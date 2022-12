ஜெயலலிதா இறந்தது டிச.4 தான்.. 2 பேரும் ஏற்கணும்! அரசு பதிவேடுகளை திருத்தணும்.. கேசி பழனிசாமி பளிச்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைந்த தேதி டிசம்பர் 4 என ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் உள்ளது, அதன்படி அரசாங்க பதிவேடுகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என மத்திய மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கேசி பழனிசாமி.

மெரினாவில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் இன்று அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமி அஞ்சலி செலுத்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான நினைவு தினம் இன்று தான் எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தை அமைத்த எடப்பாடி பழனிசாமியும், அமைக்கச் சொன்ன ஓ.பன்னீர்செல்வமும், ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு டிசம்பர் 4ஆம் தேதி ஜெயலலிதா நினைவு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

டிசம்பர் 4 : 6 ஆண்டுகளாக விசாரித்த ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையின்படி ஜெயலலிதா நினைவு நாள் இன்றுதான்!

English summary

Former AIADMK MP KC Palaniswami has insisted that the central and state governments should amend the government records to mark the memorial day of former Chief Minister Jayalalithaa as December 4.