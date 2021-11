கேபி பார்க் கட்டிடம்.. பிஎஸ்டி நிறுவனம் மீது ஒரு வழக்கு கூட பதிவு செய்யாதது ஏன்? அறப்போர் இயக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இன்று வரை கே.பி.பார்க் கட்டுமானத்தில் ஊழல் செய்தவர்கள் மீது அரசு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பி.எஸ்.டி. நிறுவனம் மீது ஒரு வழக்கு கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று அறப்போர் இயக்கம் குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

மக்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுத்துவிட்டு கே.பி.பார்க் கட்டடம் முழுவதுமாக சரிசெய்யப்பட வேண்டும் என்று அறப்போர் இயக்கத்தை சேர்ந்த ஜெயராம் வெங்கடேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சென்னை புளியந்தோப்பு கே.பி.பார்க் பகுதியில் தமிழ்நாடு நகர்புற மேம்பாட்டு வாரியம் கட்டியுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் கட்டுமானத்தின் போது நடந்துள்ள ஊழல் குறித்து அறப்போர் இயக்கம் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு ஆதாரங்களுடன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் தரம் குறித்து ஐஐடியின் CUBE நிறுவனம் அளித்த முழு ஆய்வு அறிக்கையையும் அறப்போர் இயக்கம் வெளியிட்டது.

English summary

arappor iyakkam jayaram venkatesan rised question over chennai KP Park building. he asked Why not even file a case against BST. what link between PST Construction and minister thamo anbarasan.