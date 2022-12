தலித்துகளை விட குறைவான “கட்ஆப்”.. உயர்சாதியினருக்கு EWS இடஒதுக்கீட்டால் ரயில்வேயில் மேலும் வாய்ப்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய உயர் சாதியினர் என்று வரையறுக்கப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு பொருளாதார அடிப்படையில் வழங்கப்படும் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு காரணமாக ரயில் பணி தேர்வுகளில் பட்டியலின மக்களை விட உயர்சாதியினருக்கு குறைவான கட் ஆப் மதிப்பெண்களை இந்திய ரயில்வே தேர்வு வாரியம் நிர்ணயம் செய்து இருக்கிறது.

இந்தியாவில் சாதி, மத ஏற்றத்தாழ்வுகளால் கல்வி, வேலை வாய்ப்பில் உரிமை மறுக்கப்பட்டு வந்த தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், சிறுபான்மையினர் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மத்திய மாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கி வருகின்றன.

இதன் காரணமாக சாதி, மத அடிப்படையில் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தினர் நன்றாக படித்து உயர் பதவிகளில் இன்று அலங்கரித்து வருகிறார்கள். இந்த இடஒதுக்கீட்டை தொடக்கத்திலிருந்தே உயர்சாதியினர் எதிர்த்து வருகின்றனர்.

