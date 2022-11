அதிர வைத்த பாஜக ஆடியோ விவகாரம்! மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தாதா? குறுக்கே வந்த மக்கள் நீதி மய்யம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜக நிர்வாகிகளான சூர்யா சிவா - டெய்சி ஆடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், பாஜக பெண் நிர்வாகி தகாத வார்த்தைகளால் மிரட்டப்பட்ட விவகாரத்தை தேசிய மகளிர் ஆணையம் தானாக முன் வந்து விசாரணை நடத்தாதது ஏன்..? என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரண் மற்றும் ஓபிசி பிரிவு மாநிலச் செயலர் சூர்யா சிவா ஆகியோருக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல் தொடர்பான ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சூர்யா சிவா கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வேண்டாம் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ள நிலையில், மற்றொரு விவகாரத்தில் பாஜக பிரமுகரான காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

When the Surya Siva-Daisy audio of BJP executives has been released and has created a lot of excitement, why did the National Commission for Women not voluntarily come and investigate the matter of a BJP woman executive being threatened with inappropriate words..? makkal needhi maiam Party has questioned.